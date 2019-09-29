Mersin'de "oltalama" diye tabir edilen yöntemle ele geçirdikleri banka hesaplarından kredi çektikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

AA'nın haberine göre, Şanlıurfa'da yaşayan D.Ö., bankadan cep telefonuna gönderilen mesajla kendisi adına 30 bin lira ihtiyaç kredisi çekildiğini öğrenince polise başvurdu. Beyanında internette gezinirken bankanın reklamını gördüğünü anlatan D.Ö. "Şifremle girmek istedim, bilgileri girdikten sonra birden sayfa kapandı. Adıma 30 bin lira ihtiyaç kredisi çekildiğini öğrendim. Banka bilgilerimin başkalarının eline geçtiğini anladım. Bankayı aradım ve bilgim dışında internet bankacılığı hesabımdan işlem yapıldığını söyledim. Beyanım üzerine polise şikayette bulundum" ifadelerini kullandı.

ÇETE ÜYELERİNE SUÇÜSTÜ

İhbar üzerine harekete geçen Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, D.Ö.'nün banka bilgilerini "oltalama" yöntemiyle ele geçirip 30 bin lira kredi alan, parayı başka hesaplara havale ederek kentteki ATM'lerden çeken kişilerin Muhammet B. ve Aziz G. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla başka bir kişinin hesabından para çekerken suçüstü yakalandı.

'HARRY POTTER' ARANIYOR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı. Şüphelilerin aynı yöntemle yaklaşık 30 kişiyi dolandırdıkları ve talimatları "Harry Potter" lakaplı örgüt elebaşından aldıkları öğrenildi. İngiliz yazar J.K. Rowling tarafından 7 kitap hâlinde yazılan fantastik roman serisi ve bu kitaplardan uyarlanan film serisinin kahramanı Potter'ın ismini kullanan örgüt elebaşının yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.