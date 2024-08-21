Banka banka emekli promosyon kampanyaları: En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?
Bankalar emekli promosyon tutarlarını güncelledi. En yüksek promosyon tutarı 24 bin TL'ye ulaştı. Bu noktada milyonlarca emekli "En yüksek emekli promosyon veren bankalar hangileri?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti ve diğer bankaların kampanyaları merak ediliyor. Bilindiği üzere emekliler, maaşlarını taşımaları karşılığında bankalardan promosyon alabiliyor. İşte 2024 Ağustos banka banka emekli promosyon kampanyaları…
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Banka promosyonları milyonlarca emeklinin gündemindeki yerini koruyor. En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi her ay güncelleniyor. En yüksek tutarın 24 bin TL'ye ulaşmasıyla banka banka emekli promosyon kampanyaları araştırılmaya başlandı. Emekli olmaya hak kazanan ya da maaş aldıkları banka ile anlaşması biten emekliler, maaşlarını farklı bir bankaya taşıyarak daha yüksek promosyon alabilirler. İşte 2024 Ağustos ayı Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, Garanti, Yapı Kredi, Halkbank emekli promosyon tutarları…
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HALKBANK
Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
Brüt Maaş Tutarı Ödenecek Promosyon Tutarı
10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL
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VAKIFBANK
Vakıfbank, emekli vatandaşlara yönelik önemli bir kampanya hayata geçirdi. Buna göre banka, emeklilere iki kez promosyon ödemesi yapacak.
Emekliler, 30 Eylül'e kadar toplamda 24 bin TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilecekler.
Bankadan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
''Kampanyadan 1 Temmuz-30 Eylül 2024 tarihleri arasında SGK Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyan veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklilerimiz faydalanabilecektir.
Mevcut 12.000 TL nakit promosyona ek olarak, VakıfBank Emekli Troy logolu Bankomat Kart ve VakıfBank Emekli Troy logolu Kredi Kartı alan Yeni Emekli Maaş Müşterilerimize özel, 12 ay boyunca yapacakları alışverişlerden aylık kart bazında (Banka kartı ve Kredi Kartı ayrı ayrı olmak üzere) 500 TL, yıllık toplamda 6.000 TL; her iki kart kullanıldığında ise aylık en fazla toplam 1.000 TL, yıllık en fazla toplam 12.000 TL’ye varan nakit ödeme fırsatı sunulacaktır.''
1 aylık emekli maaşı tutarı;
10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.''
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ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
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TÜRKİYE FİNANS
Türkiye Finans emekli vatandaşlara 14.500 TL'ye varan nakit promosyon imkanı sunuyor.
Maaşını Türkiye Finans’a taşıyan emekliler, 12.000 TL'ye varan emekli promosyonu yanı sıra bankaya davet edeceği her bir emekli yakını için 250 TL, toplamda 2.500 TL’ye varan nakit ödülden yararlanabilecek.
SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını 36 ay boyunca banka aracılığı almak emeklilere;
9.999 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 5.000 TL
10.000 TL – 14.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 8.000 TL
15.000 TL – 19.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 10.000 TL
20.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 12.000 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.
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ING BANK
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING'ye taşıyan emekliler, maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirler.
Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'na 3.000 TL'ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 18.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirler.
1 aylık toplam gelir/aylık tutarı,
10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL,
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL,
20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit promosyon ödemesi alır.
Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekliler yararlanabilir.
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YAPI KREDİ
Yapı Kredi, SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emeklilere 18.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon fırsatı sunuyor.
Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan bir aylık net geliri;
9.999 TL'ye kadar olana 9.250 TL
10.000 TL - 14.499 TL arasında olana 13.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arasında olana 15.500 TL
20.000 TL' nin üzerinde olana 18.000 TL
Banka tarafından yapılan açıklamaya göre Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremine bağımsız 1.500 TL ek nakit ödül ödeniyor.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, maaş baremine bağımsız 1.000 TL ek ödül ödeniyor.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde ilk defa Yapı Kredi Mobil uygulamasına giriş yapılması veya Yapı Kredi Mobil uygulamasını yeniden aktif kullanmaya başlaması* gerekiyor. Dijital aktiflik ek ödül kriterinin sağlanması durumunda; maaş baremine bağımsız 500 TL ek nakit ödül ödeniyor.
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DENİZBANK
Emekli maaşını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emekliler 12.000 TL'ye varan promosyon fırsatından yararlanabilir.
Emekli maaş tutarı;
0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alacak.
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ŞEKERBANK
Şekerbank maaş aralıklarına göre 12.000 TL'ye varan emekli promosyon kazanma fırsatı sunuyor.
Buna göre maaş aralığı:
0-9.999 TL aralığında ise 5.000-TL;
10.000-14.999 aralığında ise 8.000-TL;
15.000-19.999 aralığında ise 10.000-TL;
20.000 ve üzeri ise 12.000 TL olanlar emekli promosyon ödemesi alabilir.
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FİBABANKA
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma doğrultusunda, emekli maaşını bankadan almak isteyen SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 3 yıl süre ile emekli maaşını banka aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri durumunda promosyon almaya hak kazanır.
Yapılacak promosyon ödemeleri maaş tutarına göre aşağıdaki gibidir:
10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olan emekliler için 5.000 TL,
10.000 - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 8.000 TL,
15.000 - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 10.000 TL,
20.000 TL ve daha fazla olan emekliler için 12.000 TL.
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İŞ BANKASI
Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır.
Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.
Maaş aralığı;
10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar 5.000 TL
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar 8.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar 10.000 TL
20.000 TL ve daha fazla olanlar 12.000 TL promosyon alabilecek.
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GARANTİ BBVA
Garanti BBVA'da emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500 TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.
Emekli promosyon avantajından 1 – 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekli müşteriler yararlanabilir.
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AKBANK
SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara 15.000 TL' ye varan promosyona ek 2.500 TL chip-para ile birlikte toplamda 17.500 TL ödül fırsatı!
Bankadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Ağustos – 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklilerimiz 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir.
Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 17.500 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir.''
Maaş tutar aralığı;
0 - 9.999 TL olanlar 6.250 TL
10.000 TL - 14.999 TL olanlar 10.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL olanlar 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri olanlar 15.000 TL promosyon ödemesi alacaktır.
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QNB FİNANSBANK
15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL'ye varan kampanyadan yararlanabilirsiniz.
Aylık Maaş Tutarı 0-9.999 TL aralığında olanlar için 6.250 TL promosyon
Aylık Maaş Tutarı 10.000-14.999 TL aralığında olanlar için 10.000 TL promosyon
Aylık Maaş Tutarı 15.000-19.999 TL aralığında olanlar için 12.500 TL promosyon
Aylık Maaş Tutarı 20.000 TL ve üzeri olanlar için 15.000 TL promosyon ödemesi yapılır.
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