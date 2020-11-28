Mütevazi kütüphane, Osmanlı döneminden kalma el yazmalarını yıllardır koruyor

Koruma altındaki Ferhat Paşa Kütüphanesi'nin el yazmalarını da bünyesinde barındıran bu mütevazi kütüphanede, Osmanlı döneminden kalma önemli yazmaların yanı sıra Bosna Hersek tarihinin önemli edebiyat eserleri de buluyor.Kütüphanede Türkçe, Arapça ve Boşnakça dillerinde kaleme alınmış 10 binden fazla eser yer alıyor.
Kütüphane Sekreteri Maida Blitovic, AA'ya yaptığı açıklamada, kütüphanenin bu yıl eğitim hayatına başlayan İbrahim Maglajlic Medresesi çatısı altında ziyarete açıldığını söyledi.
Toplam 10 bin 769 eserin kütüphanede yer aldığını belirten Blitovic, "Bu sayı, şehirdeki İslam kurumları arasındaki en fazlası." dedi.Kütüphane bünyesinde 720 el yazması eser bulunduğunu dile getiren Blitovic, bu eserlerin bazılarının Yunus Emre Enstitüsü ile gerçekleştirdikleri proje kapsamında dijitalleştirildiğini anlattı.
- Çok sayıda el yazması Bosna'daki savaşta hasar gördü
Blitovic, Bosna Hersek'teki 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşta çok sayıda el yazması eserin hasar gördüğüne dikkati çekerek, "Eserler arasında 8 adet el yazması Kur'an-ı Kerim ve bunun dışında 8 de enam-ı şerif de bulunuyor. Kütüphanedeki en eski el yazması ise 9 Mart 1332'de kaleme alınan ancak giriş kısmı bulunmadığından yazarı bilinmeyen bir eser." ifadelerini kullandı.
Kütüphanedeki eserlerin 16. ila 19. yüzyıllara ait olduğunu bildiren Blitovic, "Ferhat Paşa Kütüphanesinden getirilen 75 el yazması, milli anıt olarak üst düzey öneme sahip. Amacımız, onların nesiller boyu korunmasını sağlamak." diye konuştu.
Blitovic, eserlerin korunması için uygun vitrin ve oda sıcaklığının sağlandığına işaret ederek, el yazmalarının kategoriler halinde ayrıldığını ve bir çoğunun temizlendiğini anlattı.Bir sonraki adımın koruma ve restorasyon olduğunu kaydeden Blitovic, başkent Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi ile sağlanan iş birliği çerçevesinde tüm eserlerin özel bir ekip tarafından dönemsel sıralamayla restore edileceğini söyledi.
Kütüphanenin sadece medrese öğrencilerine değil, tüm vatandaşların kullanımına açık olduğunu belirten Blitovic, "El yazmaları kullanıma açık değil. İlerleyen dönemde onları sergilemeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.Blitovic, Bosna Hersek'teki el yazması eserlerin değerlerinin korunması gerektiğini sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!