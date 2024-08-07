Bangladeş'te protestocuların 'yolsuzluk' suçlaması sonrası Merkez Bankası'nın dört yardımcısı istifa etti | Dış Haberler

Bangladeş'te protestocuların 'yolsuzluk' suçlaması sonrası Merkez Bankası'nın dört yardımcısı istifa etti | Dış Haberler

REKLAM advertisement1

Bangladeş'te protesto gösterileri Başbakan Hasina'nın görevinden istifa ederek Hindistan'a kaçmasına rağmen sona ermedi.

Bangladeş Merkez Bankası'nda çalışan yaklaşık 400 görevli, dört Merkez Bankası Yardımcısı'nın yolsuzluk yaptığını belirterek protesto gösterilerini sürdürdü. Banka, dört yardımcının da istifa ettiğini duyurdu.

İsmini vermek istemeyen kaynaklar, Bangladeş Bankası Başkanı Abdur Rouf Talukder ve iki yardımcısının protestolar sırasında banka merkez binasında bulunmadığını belirtti.

Günlerdir devam eden protestoların sonunda, protestocuların taleplerini karşılanarak geçici hükümetin başına Muhammed Yunus getirilmişti.

Ayaklanmalar, temmuz ayının başında üniversite öğrencilerinin kamu sektöründe işe girmek için gazilerin yakınlarına öncelik veren kotaların kaldırılması talebiyle gerçekleştirdiği barışçıl gösterilerle başlamış; ancak dönemin başbakanı Hasina'nın protestoculara kanlı müdahalesi ve tüm ülkede interneti kesmesi nedeniyle kısa bir süre içinde hükümet karşıtı protestolara dönüşmüştü. Hükümet, protestoları sert bir şekilde bastırdığı için en az 400 kişi eylemlerde hayatını kaybetti.