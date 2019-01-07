Bangladeş'te bir kadın 'muhalif partiye oy verdiği için' toplu tecavüze uğradı

Toplu tecavüz haberi ülke genelinde protestolara neden oldu.

Bangladeş'te bir kadına toplu tecavüzde bulundukları suçlamasıyla aralarında iktidar partisi Avami Birliği'nin yerel temsilcisinin de bulunduğu yedi kişi gözaltına alındı.

Dört çocuk annesi kadın, geçen hafta yapılan seçimlerde muhalif Bangladeş Milliyetçi Partisi'ne oy verdiği gerekçesiyle toplu tecavüze uğradığını öne sürdü.

Seçim gecesi yaşanan saldırı ülkede protestoları tetikledi, sosyal medyada da tepki mesajları atıldı.

Gözaltına alınan zanlılar suçlamaları reddetti, Avami Birliği bölge temsilcisi ise partiden ihraç edildi.

Seçimleri Avami Birliği partisi açık ara farkla kazanmıştı. Seçim günü iktidar partisi ise muhalifler arasında çıkan çatışmalarda en az 17 kişi öldü.

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Kadının kocası, geçen hafta şikâyette bulunup Noakhali bölgesindeki evlerine giderken bir grup erkeğin gece yarısı yollarını kestiğini söyledi. Şikâyetinde, zanlıların kendisini ve dört çocuklarını bağladığını anlatan koca, eşine de cinsel tacizde bulunulduğunu söyledi.

Saldırganlar gidince komşular 35 yaşındaki kadına ve ailesine yardım etti, kadın hastaneye kaldırıldı.

Bangladeş'te çıkan haberlerde, zanlıların kadını gün içinde muhalif adaya oy vermemesi konusunda uyardıkları iddia edildi.

Yerel medyaya konuşan kadın, özellikle Avami Birliği partisinin bölge temsilcisi Ruhul Amin'i öfkelendirdiğini ve Amin'in daha sonra diğerlerini çağırarak kadına saldırmaları talimatını verdiğini anlattı.

Toplu tecavüz olayının ortaya çıkmasından sonra muhalif partiler başkent Dakkada ve Noakhali'de protesto gösterileri düzenledi. Muhalifler iktidara özür dilemeleri çağrısında bulunuyor.

Muhalif Bangladeş Milliyetçi Parti'den Mirza Fakhrul İslam Alamgir, "Seçim öncesi ve sonrası sayısız lider ve aktivist saldırılarda yaralandı. Dört çocuk annesi bir kadına bile vahşice toplu tecavüz ettiler" dedi.

Avami Birliği temsilcilerine yönelik iddiaları reddetti ama parti Amin'i ihraç etme kararı aldı.