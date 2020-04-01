Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin kaldığı kampta yangın

AA

Yerel emniyet yetkilisi Prodip Kumar Das, AA muhabirine, Arakanlı mültecilerin sığındığı Cox's Bazar bölgesindeki kamplardan birinde yangın çıktığını belirterek, "Yerel itfaiye birimleri, yangınla ilgili bilgilendirmenin ardından olay yerine intikal etti ve hala oradaki çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Das, yangının henüz bilinmeyen çıkış nedenine ilişkin tahkikat yapılacağını ifade etti.

Yangında şu ana kadar herhangi bir can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Diğer yandan, bir Arakanlı Müslüman hakları çalışanı da yangının yemek pişirildiği sırada ocaktan çıkmış olabileceğine dair haber aldıklarını söyledi.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.