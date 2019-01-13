Bang Bang filmi oyuncuları kimler? Bang Bang filmi konusu nedir soruları tv izleyicileri tarafından sıkça merak edilen konulardan biri oldu. Dizilerin yayınlanmaması nedeniyle ATV ekranlarında yer alan Bang Bang filmi nasıl? Yorumlar iyi mi kötü mü? İşte detaylar...

BANG BANG FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Siddharth Anand'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Bang Bang filmi oyuncuları;

Hrithik Roshan

Katrina Kaif

Jimmy Shergill

Javed Jaffrey

Damian Mavis

BANG BANG FİLMİ KONUSU NEDİR?

2014 Hindistan yapımı Bang Bang isimli aksiyon, gerilim, komedi, macera ve romantik türündeki Bang Bang isimli film Tv'de ilk kez ekranlara geliyor. Siddharth Anand'ın yönetmenliğini yaptığı, Suresh Nair, Sujoy Ghosh'un senaryosunu yazdığı heyecan dolu ateşleyici bir film olan Bang Bang fragmanıyla oldukça dikkatleri çekti. Bir bankada kasiyer olarak çalışan Harleen Sahni yakışıklılığı ve enerjisiyle dikkat çeken Rajveer Nanda ile tanıştıktan sonra birlikte türlü maceralara atılırlar. Harleen bir anda kendisini patlayan uçaklar, araba kazaları ve kurşun yağmurlarının altında bulur. Rajveer oldukça hoşlandığı Harleen'e kendisini iyi biri olduğunu kanıtlamaya çalışır. Harleen ona güvenebilecek mi?

BANG BANG FİLMİ YORUMLARI NASIL?

İlk çeyreği o kadar sıktı ki, izlediğim en kötü Bollywood filmi olacağını düşündüm. Daha sonra tüm abartı sahnelerine rağmen merakla takip ettim, özellikle sudaki aksiyon sahneleri çok başarılıydı. Filmde kullanılan renkler, mekanlar ve Hrithik Roshan ile Katrina Kaif uyumu da filmin en büyük artıları...

çok mantık aramayan ve boş zamanını bi şekilde geçrmek isteyenler izleyebilr. ama kesinlikle fazla beklentiye girmeyin.

Gece Gündüz' ü anımsatan çok sahnesi var bire bir benzemese de ama güzel film

Dhoom serisinden sonra izledigim en bol aksiyonlu hint filmi.Mantik aramam bana aksiyon macera olsun derseniz bu filmi kacirmayin