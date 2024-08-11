Bandırmaspor: 3 - Erzurumspor FK: 2 | MAÇ SONUCU

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Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Bandırmaspor ile Erzurumspor FK, karşı karşıya geldi. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-2'lik skorla Bandırmaspor oldu.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 54'te ve 82'de Paulinho, 72. dakikada Marco Paixao attı. Erzurumspor FK'nın gollerini ise 60 ve 69. dakikalarda penaltıdan Eren Tozlu kaydetti.

Bandırmaspor'da forma giyen Faruk Can Genç, 87. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Bandırmaspor puanını 3'e yükseltti, Erzurumspor FK ise 0 puanda kaldı.

Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Bandırmaspor, Keçiörengücü'ne konuk olacak. Erzurumspor FK ise evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.,

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MAÇTAN DAKİKALAR 12. dakikada Diakhaby'nin ceza sahası dışından vuruşu az farkla auta çıktı. 17. dakikada Mustafa Akbaş uzaklardan vurdu, top Zafer'de kaldı. 39. dakikada Furkan'ın sağ çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top dışarı çıktı. 45. dakikada sol kanattan Nomel ile gelişen atakta Paulinho'nun şutunu kaleci Göktuğ uzaklaştırdı. 54. dakikada ceza sahasında Nomel'in ara pası Kerem Atakan Keskin'in vuruşunda kaleciden dönen topu Paulinho topu ağlarla buluşturdu. 1-0 60. dakikada Sefa Özhan'ın ceza sahasında paslaşması sonrası Eren Tozlu kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 1-1 69. dakikada elle oynama kararıyla verilen penaltıyı kullanan Eren Tozlu topu ağlara gönderdi. 1-2 72. dakikada Faruk Can Genç'in ara pasında Marco Paixao, topu ağlara gönderdi. 2-2 82. dakikada Bandırmasporlu Mehmet Özcan'ın pası ile ceza sahasında bulunan Paixao topu geriye çevirdi ve kaleci Göktuğ'dan seken topa Paulinho sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve takımı öne geçirdi. 3-2 REKLAM Karşılaşma Bandırmaspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Hakemler: Burak Olcar, Kadir Akıllı, Serdar Osman Akarsu, İlker Yasin Bandırmaspor: Zafer Görgen, Hikmet Çiftçi, Adama Salimou (Marco Paixao dk. 70), Landry Nomel (Doğan Can Davas dk. 82), Kerem Atakan Kesgin (Coşgun Diniyev dk. 70), Endson Andre Sitoe, Atınç Nukan, Mehmet Özcan, Rahmetullah Berişbek, Faruk Can Genç, Paula Rafael (Batuhan Adıgüzel dk. 90) Yedekler: Akın Alkan, Yasin Yağız Dilek, İbrahim Kaya, Emir Şenocak, Erkam Kömür, Sergen Piçinciol Teknik Direktör: Mustafa Gürsel Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Akbaş, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Süleyman Koç (Muhamed Emin Yavaş dk. 73), Özgür Sert (Mustafa Gürkan Varlık dk. 85), Orhan Ovacıklı, Celal Hanalp, Sefa Akgün, Eren Tozlu, Muhammed Furkan Özhan (Cengizhan Bayrak dK.79) REKLAM Yedekler: Rıdvan Oğuzhan Yağcı, Muhammed Taha Akdağ, Ömer Arda Kara, Fırat Şaşi, Muhammed Karahan, Teknik Direktör: Hakan Kutlu Goller: Paulinho (dk. 54 ve 82), Paixao (dk. 72) (Bandırmaspor), Eren Tozlu (dk. 60 ve 69) Sarı kartlar: Atınç Nukan, Paulinho (Bandırmaspor), Muhammet Furkan Özhan (Erzurumspor FK) Kırmızı kart: Faruk Can Genç (dk. 87) (Bandırmaspor)