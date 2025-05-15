Bandırmaspor: 2 - Erzurumspor FK: 0 | MAÇ SONUCU

Trendyol 1. Lig play-off 1. tur maçında Bandırmaspor ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi.

Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 2-0'lık skorla kazanan ev sahibi ekip, adını yarı finale yazdırdı.

Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri 45+2'de Mexer ve 62. dakikada Lois Diony kaydetti.

Bu sonuçla birlikte adını play-off yarı finaline yazdıran Bandırmaspor, bu akşam oynanacak olan İstanbulspor - Boluspor eşleşmesinin galibi ile 19 Mayıs'ta karşılaşacak.

Finale yükselen takım, 29 Mayıs'ta Fatih Karagümrük ile finalde mücadele edecek. Finalde mutlu sona ulaşan takım ise Kocaelispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Süper Lig'e yükselen son takım olacak.