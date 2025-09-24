Bandırmaspor: 1 - Manisa FK: 4 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Bandırmaspor sahasında Manisa FK ile karşı karşıya geldi. 5 gol çıkan mücadeleyi konuk takım 4-1 kazandı ve 4 maç aradan sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında, Manisa FK, deplasmanda Bandırmaspor'u 4-1 yendi.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Raşit Yorgancılar, Kadir Akıllı, İbrahim Ethem Potuk
Bandırmaspor: Akın Alkan, Hountondji (Dk. 46 Tolga Kalender), Bacuna, Ndongala, Emirhan Acar (Dk. 46 Topalli), Atınç Nukan, Mucahit Albayrak (Dk. 74 Enes Aydın), Rahmetullah Berişbek (Dk. 74 Gani Burgaz), Mulumba, Samake (Dk. 73 Hikmet Çiftçi), Douglas Tanque
Manisa FK: Samet Karabatak, Yusuf Talum (Dk. 89 Fırat İnal), Kadir Kaan Yurdakul, Diony (Dk. 80 Yunus Emre Yüce), Ada İbik, Benrahou (Dk. 70 Lindseth), Cissokho, Burak Süleyman (Dk. 69 Muhammed Enes Kiprit), Ayberk Karapo, Bartu Göçmen, Toure (Dk. 80 Osman Kahraman)
Goller: Dk. 28, 72 Diony, Dk. 41 Benrahou, Dk. 68 Burak Süleyman, (Manisa FK), Dk. 56 Atınç Nukan (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 12 Emirhan Acar, Dk. 58 Mulumba (Bandırmaspor), Dk. 64 Cissokho (Manisa FK)