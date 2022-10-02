Hakemler: Yiğit Arslan, Deniz Turgut, Sezgin Çınar

Beyçimento Bandırmaspor: Gkelios, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 73 Kerim Avcı), Mulumba, Atabey Çiçek (Dk. 63 Dembele), Koutroumpis, Okan Alkan (Dk. 46 Berkan Mahmut Keskin), Holownia, Caner Cavlun, Levent Ayçiçek (Dk. 84 Sedat Şahintürk), Mehmet Özcan (Dk. 46 Mustafa Saymak), Caner Hüseyin Bağ

Yılport Samsunspor: Szumski, Alim Öztürk, Zeki Yavru, Muhammet Ali Özbaskıcı (Dk. 46 Cihan Kahraman), Ali Kaan Güneren, Laura (Dk. 46 Novikovas), Yusuf Emre Gültekin, Mücahit Albayrak (Dk. 36 Soner Gönül), Yusuf Abdioğlu (Dk. 24 Yunus Emre Çift), Harris, Tanque (Dk. 82 Ahmet Sağat)

Sarı kartlar: Dk. 59 Caner Cavlun, Dk. 60 Koutroumpis (Beyçimento Bandırmaspor), Dk. 28 Ali Kaan Güneren, Dk. 80 Alim Öztürk (Yılport Samsunspor)