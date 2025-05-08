Balıkesir'in Bandırma ve Erdek kıyılarında müsilaj görüldü
Balıkesir'in Bandırma ve Erdek ilçeleri kıyılarında deniz yüzeyinde müsilaj görüldü
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Marmara Denizi'nde farklı noktalarda etkisini sürdüren müsilajın Bandırma merkezindeki sahilde de yoğunlaştı.
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Sahildeki müsilaj nedeniyle su yüzeyinde köpüksü tabaka oluştu.
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Sahilde geniş alanı kaplayan müsilajın yoğunluğu kameraya yansıdı.
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Bandırma'dan sonra Erdek Körfezi'nin Çuğra mevkisi kıyıları ile liman içinde müsilajın yoğunlaştığı görüldü.
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Erdek'te limandaki teknelerin etrafını saran müsilaj, su yüzeyinde tabaka oluşturdu. Çevre sakinlerince fark edilen müsilaj, bölgedeki etkisini sürdürüyor.
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Bandırma sahili
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Bandırma sahili