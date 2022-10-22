'Bandırma Füze Kulübü'nün galası gerçekleşti

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Alina Boz, Deniz Can Aktaş, Atay Yıldız, Erkan Kolçak Köstendil’in başrolleri paylaştığı “Bandırma Füze Kulübü”, vizyona girdi. Gerçek olaylardan esinlenen “Bandırma Füze Kulübü”, “İcat çıkarma, otur oturduğun yerde” diyenlere inat bir avuç idealist liseli gencin tarihin tozlu sayfalarında gururla parlayan, anlatılmayı bekleyen muhteşem iradelerini ve başarılarını unutulmaz kılıyor. Vizyon yolculuğuna başlayan filmin galası Uniq Hall İstanbul’da gerçekleşti.

TRT ve Dijital Sanatlar ortak yapımı olan “Bandırma Füze Kulübü” galasına, film ekibiyle birlikte sanat dünyasından isimler, TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol ve ülkemizin ilk uzay programını da başlatan füze kulübünün kurucularından Artuğ Sayıner’in kızı Yasemin İrkin de katıldı.

"BABAMIN BİR HAYALİ DAHA GERÇEK OLDU" Babasının izinden giderek Uzay Mühendisi olan Yasemin İrkin, filmi izledikten sonra, "Babamın bir hayali daha gerçek oldu. En büyük hayallerinden birisi de arkadaşlarıyla birlikte bu yaşadıklarının filminin çekilmesiydi. Filmin yapımcılarına teşekkür ediyor ve tüm gençlerin hayallerine destek olmasını diliyorum” dedi.

CGV Mars Dağıtım aracılığıyla tüm Türkiye’de vizyona giren “Bandırma Füze Kulübü”nde, Alina Boz ve Deniz Can Aktaş, Atay Yıldız, Erkan Kolçak Köstendil, Aslı Bekiroğlu, Görkem Sevindik, Öykü Gürman, Tolga Canbeyli, Gökhan Yıkılkan, Bahtiyar Engin, Ahmet Saraçoğlu ve Altan Erkekli gibi oyuncular rol alıyor. "FİLMİMİZ UMUT VERİP, İZLEYİCİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK"