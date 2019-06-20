

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Balyoz davasında görev alan hakim ve savcıların içinde bulunduğu kumpas soruşturması tamamlandı. Savcılık hazırladığı 56 sayfalık iddianamede 113 müşteki yer aldı.

İDDİALARA AYRI AYRI YER VERİLDİ

İddianamede, Kamuoyunda Balyoz davası olarak bilinen davanın soruşturma ve kovuşturma aşamasında görev alan şüpheli hakim ve savcılar hakkındaki iddialara ayrı ayrı yer verildi.

TSK MENSUPLARINA KUMPAS İÇİN I HAYATA GEÇİRDİLER

İddianamede, şüpheli hakim ve savcıların TSK mensuplarına karşı hazırlanan kumpasın hayata geçirilmesi için FETÖ/PDY terör örgütüne mensup kolluk görevlileri ve kişiler ile fikir ve eylem birliği içerisinde, planlı ve sistematik şekilde yürütülen bir organizasyonun parçası olarak mesleğin şeref ve onurunu, memuriyet nüfuz ye itibarını bozacak nitelikte eylemlerde bulundukları belirtildi.

TSK’DE TASFİYE YAPARAK FETÖ/PDY TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELERİNİ YERLEŞTİRİLDİ

Şüphelilerin pek çok hukuk ihlalleri yaparak, çoğunluğu muvazzaf general, amiral ve subayın hürriyetlerinin kısıtlanmasına, terfilerinin engellenmesine ve çalıştıkları kurumdan ayrılmalarına neden oldukları belirtilen iddianamede, bunun sonucunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin üst düzey subaylarının tasfiye edilerek yerlerine FETÖ/PDY Terör Örgütü üyesi subayların yerleştirilmesine neden oldukları belirtildi.

DARBE GİRİŞİMİNDE BULUNDULAR

İddianamede, bu subayların da 15 Temmuz 2016 günü Anayasal düzen ve meşru hükümete karşı darbe girişiminde bulunmalarına ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin caydırıcılığının zafiyete uğramasına neden oldukları kaydedildi.

HAKLARINDA SON SORUŞTURMA AÇILMASI TALEP EDİLDİ

İddianame, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 89 ve 90. Maddeleri uyarınca şüphelilerin üzerine atılı suçlara ilişkin olarak Yargıtay ilgili Ceza Dairesi’nde yargılanmak üzere haklarında son soruşturmanın açılmasına karar verilmesi talep edildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

İddianamede, aralarında Fikret Seçen, Bilal Bayraktar, Ömer Diken, Mehmet Berk’in de bulunduğu 12 şüpheli hakkında “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, Kişiyi Hürriyetinden yoksun kılmak, Görevi kötüye kullanmak, Silahlı terör örgütüne üye olmak, Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin belgeleri açıklamak” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 15 yıldan 37 yıla kadar hapis talep edildi.

İddianamede aralarında Sedat Sami Haşıloğlu, Hüsnü Çalmuk, Mehmet Karababa ve Mehmet Ekinci’nin de bulunduğu 37 şüpheli hakkında da “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, Kişiyi Hürriyetinden yoksun kılmak, Görevi kötüye kullanmak, Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 10 yıldan 27 yıla kadar hapis talep ediliyor.