Mühendis olmayı değil, ünlü olmayı seçen o isimler
Bazı ünlü isimler, çeşitli mühendislik bölümlerinden mezun olduktan sonra diplomasını kullanmayı tercih etmeyip, sanat dünyasına adım attı
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Zamansız ve gözde bir meslek; mühendislik...
Çoğu lise öğrencisinin hayallerini süsleyen, üniversitelerin yüksek puanları fakülteleri olan mühendisliğin sınavlarını kazanması da okulu bitirmesi de bir hayli zor.
Birçok ünlü oyuncunun diplomalı mesleği aslında mühendislik...
Kimi; makine mühendisi, kimi; elektrik mühendisi, kimi; fizik mühendisi kimi; uçak mühendisi. Kimi; diplomasını aldıktan sonra bir süre mesleğini icra ettikten sonra oyunculuğa yöneldi. Kimi ise; diplomasını hiç kullanmadan / kullanamadan kendisini setlerde buldu.
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Tarık Akan:
Makine Mühendisi
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Nuri Bilge Ceylan:
Elektrik - Elektronik Mühendisi
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Çağlar Ertuğrul:
Makine Mühendisi
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Aras Bulut İynemli:
Uçak Mühendisi
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Tülin Özen:
Elektrik Mühendisi
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Murat Yıldırım:
Makine Mühendisi
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Selda Bağcan:
Fizik Mühendisi
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Haluk Levent:
Orman Mühendisi
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Çağla Kubat:
Makine Mühendisi
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Yiğit Özşener:
Elektronik ve Haberleşme Mühendisi
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Hamdi Alkan:
Elektrik Mühendisi
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Cem Davran:
Elektrik Mühendisi
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Metin Uca:
Jeoloji Mühendisi
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Mirkelam:
Jeofizik Mühendisi
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Ankaralı Namık:
Makine Mühendisi
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Atılay Uluışık:
Matematik Mühendisliği
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Birol Namoğlu:
Metalurji ve Malzeme Mühendisi
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Selçuk Aydemir:
Uçak Mühendisi
Fotoğraflar: DepoPhoto, AA, DHA,İHA, HT Magazin