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        Haberler Magazin Mühendis olmayı değil, ünlü olmayı seçen o isimler

        Mühendis olmayı değil, ünlü olmayı seçen o isimler

        Bazı ünlü isimler, çeşitli mühendislik bölümlerinden mezun olduktan sonra diplomasını kullanmayı tercih etmeyip, sanat dünyasına adım attı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2024 - 00:18 Güncelleme: 23.03.2024 - 18:06
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        • 1

          Zamansız ve gözde bir meslek; mühendislik...
          Çoğu lise öğrencisinin hayallerini süsleyen, üniversitelerin yüksek puanları fakülteleri olan mühendisliğin sınavlarını kazanması da okulu bitirmesi de bir hayli zor.

          Birçok ünlü oyuncunun diplomalı mesleği aslında mühendislik...
          Kimi; makine mühendisi, kimi; elektrik mühendisi, kimi; fizik mühendisi kimi; uçak mühendisi. Kimi; diplomasını aldıktan sonra bir süre mesleğini icra ettikten sonra oyunculuğa yöneldi. Kimi ise; diplomasını hiç kullanmadan / kullanamadan kendisini setlerde buldu.

        • 2

          Tarık Akan:
          Makine Mühendisi

        • 3

          Nuri Bilge Ceylan:
          Elektrik - Elektronik Mühendisi

        • 4

          Çağlar Ertuğrul:
          Makine Mühendisi

        • 5

          Aras Bulut İynemli:
          Uçak Mühendisi

        • 6

          Tülin Özen:
          Elektrik Mühendisi

        • 7

          Murat Yıldırım:
          Makine Mühendisi

        • 8

          Selda Bağcan:
          Fizik Mühendisi

        • 9

          Haluk Levent:
          Orman Mühendisi

        • 10

          Çağla Kubat:
          Makine Mühendisi

        • 11

          Yiğit Özşener:
          Elektronik ve Haberleşme Mühendisi

        • 12

          Hamdi Alkan:
          Elektrik Mühendisi

        • 13

          Cem Davran:
          Elektrik Mühendisi

        • 14

          Metin Uca:
          Jeoloji Mühendisi

        • 15

          Mirkelam:
          Jeofizik Mühendisi

        • 16

          Ankaralı Namık:
          Makine Mühendisi

        • 17

          Atılay Uluışık:
          Matematik Mühendisliği

        • 18

          Birol Namoğlu:
          Metalurji ve Malzeme Mühendisi

        • 19

          Selçuk Aydemir:
          Uçak Mühendisi

          Fotoğraflar: DepoPhoto, AA, DHA,İHA, HT Magazin

        BURÇLAR

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