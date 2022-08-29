DHA

Süper Lig´in 4´üncü haftasında sahasında Ümraniyespor´u konuk eden Adana Demirspor, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Alınan başarılı sonuca rağmen maç sonunda teknik direktör Vincenzo Montella ve Mario Balotelli´nin saha içinde tartışması dikkat çekti. Maç sonrası basın toplantısında konuşan mavi lacivertli ekibin teknik direktörü Montella, "Kendisinden olan beklentilerimiz daha büyük. Orada adrenalin insana başka şeyler de söyletiyor. Ama benim için konu orada kapandı" dedi.

ÖZEL JETLE AYRILDI

Maçtan sonraki günü Adana´daki evinde geçiren Balotelli, bugün sabah saatlerinde Adana Havaalanı´ndan havalanan özel jetle kentten ayrıldı. İtalyan yıldızın kulübün verdiği iki günlük izni yurt dışında geçirmek istediği ileri sürüldü.