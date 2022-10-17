Ballon d'Or 2022 bugün sahibini bulacak. Adayları ağustos ayında açıklanan Ballon d'Or ödül töreni sporseverler tarafından araştırılıyor. 7 kez kazanarak en çok Ballon d'Or ödülüne sahip olan Messi, bu sene aday gösterilmedi. Messi gibi, bir başka PSG yıldızı Neymar da sandıktan çıkarıldı. İşte 2022 Ballon d'Or ödül töreni detayları...