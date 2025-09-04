Ballon d'Or 2025 ne zaman, hangi tarihte? Ballon d'Or 2025 adayları kimler?

BALLON D'OR 2025 NE ZAMAN?

Ballon d'Or'un resmi X sayfasından yapılan açıklamaya göre, 69. Altın Top ödül töreni Paris'teki Theatre du Chatelet'te 22 Eylül'de düzenlenecek.

BALLON D'OR NEDİR?

2025 Ballon d'Or, France Football tarafından sunulan ve 2024-25 sezonunda dünyanın en iyi futbolcularını ödüllendiren Ballon d'Or'un 69. yıllık töreni olacaktır. Ödül, tarihinde dördüncü kez takvim yılı yerine sezon sonuçlarına göre verilecektir.