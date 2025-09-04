Ballon d'Or 2025 ne zaman, hangi tarihte? Ballon d'Or 2025 adayları kimler?
France Football tarafından verilen Ballon d'Or, 2025 yılında 69. kez sahiplerini bulacak. Performansları değerlendirilecek olan adaylar merak ediliyor. 2025 Ballon d'Or ödülü için aday gösterilen 30 futbolcu belli oldu. İşte Ballon d'Or 2025 tarihi ve adaylar listesi
- 1
Ballon d'Or'un resmi X sayfasından yapılan açıklamaya göre, 69. Altın Top ödül töreni Paris'teki Theatre du Chatelet'te düzenlenecek. Geçen sene adaylar 4 Eylül 2024'te açıklandı ve ödül töreni 28 Ekim 2024'te gerçekleştirildi. Peki Ballon d'Or 2025 ne zaman, hangi tarihte?
- 2
BALLON D'OR 2025 NE ZAMAN?
Ballon d'Or'un resmi X sayfasından yapılan açıklamaya göre, 69. Altın Top ödül töreni Paris'teki Theatre du Chatelet'te 22 Eylül'de düzenlenecek.
BALLON D'OR NEDİR?
2025 Ballon d'Or, France Football tarafından sunulan ve 2024-25 sezonunda dünyanın en iyi futbolcularını ödüllendiren Ballon d'Or'un 69. yıllık töreni olacaktır. Ödül, tarihinde dördüncü kez takvim yılı yerine sezon sonuçlarına göre verilecektir.
- 3
BALLON D'OR ADAYLARI
-