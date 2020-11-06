MasterChef Türkiye’de dün akşam dokunulmazlık oyununda İrlanda yemekleri yapıldı. Takımlar, Ballı Hardallı Tavuk tarifi ile birlikte dokunulmazlığı kazanmak için kolları sıvadı. Ballı Hardallı Tavuk nasıl yapılır? sorusu ise merak konusu oldu. İşte MasterChef Ballı Hardallı Tavuk tarifi ve malzemeleri...
BALLI HARDALLI TAVUK TARİFİ İÇİN MALZEMELER
1 paket tavuk (dilediğiniz bir kısmı, ben kemiksiz but kullandım)
2 adet kapya biber
1 adet soğan
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı sıvı yağ
2 yemek kaşığı ballı hardal
1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peynir
1 kutu krema
Yarım çay bardağı süt
1 tatlı kaşığı fesleğen ve kekik
1 çay kaşığı köri
Yeteri kadar Tuz ve karabiber
Bir tutam Dereotu
BALLI HARDALLI TAVUK TARİFİ VE YAPILIŞI
İlk olarak biberler julyen doğranır.
Geniş bir tavaya tereyağı ve sıvı yağ eklenip biberler kavrulur.
Daha sonra soğan ve sarımsak eklenir.
Soğanlar pembeleşince tavuklar eklenir. Tuz, karabiber ve köri eklenerek kızartılır.
Başka bir tavaya 1 çay kaşığı kadar yağ eklenir.
Süt ve krema eklenir ve kremanın kıvamı biraz açılır.
Krema kaynamaya başlayınca kekik, fesleğen hardal ve kaşar eklenir.
Kaşar eriyince tava ocaktan alınır ve tavuğun üzerine eklenir.
1- 2 dk daha pişirilir, maydanoz ve dereotu eklenir, karıştırılıp ocaktan alınır.
İsterseniz tek başına yemek olarak isterseniz de makarna yanında servis edebilirsiniz.
AFİYET OLSUN
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