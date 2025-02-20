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        Haberler Kültür-Sanat Opera-Bale 'Ballet For Life' Türkiye'ye geliyor

        'Ballet For Life' Türkiye'ye geliyor

        Fransız bale efsanesi Maurice Béjart'ın zamansız koreografisini Queen ve Mozart'ın unutulmaz müzikleriyle buluşturan 'Ballet For Life' gösterisi 7-8 Mart'ta İstanbul Volkswagen Arena'da Türk seyircisiyle ilk kez buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2025 - 12:05 Güncelleme: 20.02.2025 - 12:05
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        'Ballet For Life' Türkiye'ye geliyor
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        20. yüzyıla damga vuran yenilikçi dansçı ve koreograf Maurice Béjart tarafından 1987’de kurulan Béjart Ballet Lausanne topluluğunun eşsiz gösterisi “Ballet For Life”, ilk kez Ocak 1997’de Paris’teki Théâtre de Chaillot’da Madame Chirac, Elton John ve Queen’in hayatta kalan üç üyesi John Deacon, Brian May ve Roger Taylor’ın katılımıyla sahnelendi. 30 yılda onlarca ülkede 400’den fazla performansla seyircinin karşısına çıkan gösteri, o günden bugüne kadar geçen sürede büyüsünü hiç kaybetmedi.

        “Ballet For Life”, Queen’in kuruluşunun 55. yıldönümünde, efsanevi rock grubunun ve 2007 yılında hayatını kaybeden Maurice Béjart'ın anısına Türkiye’de ilk kez seyircilerin karşısına çıkacak. Gençliğe, hayata ve umuda adanmış bir gösteri olan “Ballet For Life”, 7 Mart 2025 Cuma ve 8 Mart 2025 Cumartesi akşamları saat 20.30’da Volkswagen Arena’da sanatseverlere görsel ve işitsel bir şölen yaşatacak.

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        Aşk ve ölüm, tutku ve nefret, siyah ve beyaz… “Ballet For Life”, tüm bu zıtlıklar arasındaki dengeyi büyüleyici danslar ve melodiler eşliğinde sahneye taşıyor. Queen’in unutulmaz şarkılarını ve Freddie Mercury’nin eşsiz sesini Mozart’ın ölümsüz melodileriyle buluşturan gösteride, Béjart Ballet Lausanne’ın en yetenekli dansçıları, Gianni Versace tarafından tasarlanan göz alıcı kostümleri içinde Maurice Béjart’ın dâhiyane koreografisini sahneliyorlar.

        “Ballet For Life” gösterisinin biletleri, Biletinial’da satışa çıktı.

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        #Ballet For Life
        #Volkswagen Arena
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