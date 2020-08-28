Bal; içerdiği birçok önemli besin değerleri ile vücuda çok faydalı bir besindir. Balın tüketimi genel olarak kahvaltılarda sağlanır. Balın cilt üzerinde çok olumlu etkileri olduğunu biliyor musunuz? Bal uzun süre cilt için kullanılması sonucunda cildin nemini korumasına yardımcı olarak, gerginlik kazanmasını sağlamaktadır. Antibiyotik özelliği olan balın; cildi koruyucu etkisi olması nedeniyle bakımlarınızda mutlaka kullanmanız gerekir. Maskenin uygulanmaya başlanmasından itibaren etkilerini çok kısa sürede gösterebilen bir besindir.

Balın bu önemli etkileri cildin üzerinde sürekli düzenli olarak tatbik edilmesi 10 yaş gençleşmek için iyi bir formül içerdiğinin kanıtıdır.

Ballı Maske Tarifleri

Temizleyici tonik: Salatalık ile balın karışımı on yaş gençleştirme formülünü uygulamanız için en önemli iki besindir. Bir ay süresinde akşamları uygulamanız halinde değişimi fark edeceksiniz. 2 kaşık balın içerisine bir salatalığın suyunu koyun ve bir şişeye aktarın. Akşamları yatmadan önce boyun ve yüz bölgenizi aksatmadan silin. Bir kaç günde taze olarak hazırlamanız faydalı olacaktır.

Maske: Civanperçemini 10 dakika iyi suda kaynatın. Soğuduktan sonra içerisine; bir tatlı kaşığı zeytinyağı ve birkaç damla limon suyu katın. Ayrıca; 1 yumurta sarısı ile bir tatlı kaşığı balı karıştırın. Malzemelerin hepsini karıştırın ve biraz yulaf unu ekleyin. Bu maskeyi cildinize uygulayarak yarım saat bekletin ve sonra yıkayın. Kırışıklıklar için etkili bir yöntemdir. Haftada bir kez uygulayın.