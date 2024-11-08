Balkondan düşerek hayatını kaybeden Liam Payne'in ölümüyle ilgili 3 kişi suçlandı

Geçen ay Brezilya'd akaldığı otelin üçüncü katındaki balkondan düşerek hayatını kaybeden ünlü İngiliz şarkıcı Liam Payne'in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Brezilyalı yetkililere göre, Liam Payne'in yanında bulunan bir kişi, ölüme sebep olacak şekilde birini terk etmek ve uyuşturucu teminiyle suçlanıyor. Ayrıca bir otel çalışanı ve bir başka kişi de yine uyuşturucu teminiyle suçlandı. Şu ana kadar suçlanan kişilerin isimleri ise açıklanmadı.