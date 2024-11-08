Balkondan düşerek hayatını kaybeden Liam Payne'in ölümüyle ilgili 3 kişi suçlandı
One Direction grubunun eski üyesi Liam Payne'nin Brezilya'da bir otelin üçüncü katından düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili 3 kişi suçlandı
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Geçen ay Brezilya'd akaldığı otelin üçüncü katındaki balkondan düşerek hayatını kaybeden ünlü İngiliz şarkıcı Liam Payne'in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.
Brezilyalı yetkililere göre, Liam Payne'in yanında bulunan bir kişi, ölüme sebep olacak şekilde birini terk etmek ve uyuşturucu teminiyle suçlanıyor. Ayrıca bir otel çalışanı ve bir başka kişi de yine uyuşturucu teminiyle suçlandı. Şu ana kadar suçlanan kişilerin isimleri ise açıklanmadı.
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Olaydan sonra yapılan incelemelerde, şarkıcının otel odasında uyuşturucu maddeler ve zarar görmüş eşyalar bulundu. Yapılan otopsi sonucunda, Liam Payne’in vücudunda alkol, uyuşturucu ve antidepresan ilaç tespit edildi.
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Polisin soruşturma kapsamında, Buenos Aires'te 9 eve operasyon düzenlendiği ve şarkıcının, kırık laptopuyla diğer cihazlarını incelediği kaydedildi.
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Liam Payne’in ölümünün ardından, eski eşi Cheryl, One Direction grubunun diğer üyeleri ve yapımcı Simon Cowell gibi ünlülerden taziye mesajları paylaşıldı. Grup üyeleri Niall Horan, Louis Tomlinson, Zayn Malik ve Harry Styles ortak bir açıklama yaparak, Payne’in kaybı nedeniyle ‘tamamen yıkıldıklarını’ ve onu ‘çok özleyeceklerini’ ifade etti.
Binlerce hayranı, İngiltere ve dünya çapında düzenlenen anma etkinliklerinde Liam Payne'i andı.