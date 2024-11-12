Balkondan düşerek hayatını kaybeden Liam Payne'in ölümündeki şüphelilerden biri konuştu
Arjantin'de kaldığı otelin üçüncü kat balkonundan düşerek hayatını kaybeden Liam Payne'in ölümüyle ilgili suçlanan 3 kişiden biri konuşarak İngiliz şarkıcıyı gördüğü son geceyi anlattı
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Geçen ay Arjantin'de kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybeden eski One Direction solisti Liam Payne'in ölümü hakkında soruşturma sürüyor.
Otopside Liam Payne'in düştüğü sırada uyuşturucu etkisi altında olduğu ve yarı baygın ya da baygın olduğu tespitlerinden sonra ölümüyle ilgili 3 şüphelinin olduğu bildirilmiş ancak isimleri açıklanmamıştı.
24 yaşındaki Braian Nahuel Paiz'in, şarkıcının ölümünün ardından polisin gözaltına aldığı 3 şüpheliden biri olduğu ortaya çıktı.
Braian Nahuel Paiz, olayla ilgili bir açıklama yaptı.
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"BİRLİKTE UYUŞTURUCU KULLANDIK"
Arjantin'in Telefe Noticias adlı haber kuruluşuna konuşan Braian Nahuel Paiz; "Birlikte uyuşturucu aldık ama ona asla uyuşturucu vermedim veya ondan para kabul etmedim" dedi.
"Görünüşe göre her şey için para teklif etmeye alışkın olduğu için bana para teklif ettiğine dair mesajlarım duruyor ama ben hiçbir şeyi kabul etmedim" diyen Braian Nahuel Paiz; “Liam'a hiçbir zaman uyuşturucu sağlamadım" ifadesini kullandı.
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"BANA GELDİĞİNDE ZATEN UYUŞTURUCU ETKİSİNDEYDİ"
"Liam'ın benimle ilk teması iş yerimde oldu. O gecenin ilerleyen saatlerinde görüştük. Her şey normaldi. Kaybolduğum için otel odasından beni almaya geldi” diye konuşan Braian Nahuel Paiz; "İnsanların onun uyuşturucu kullandığını söylediğini duydum ama gerçek şu ki çalıştığım restorana geldiğinde zaten uyuşturucunun etkisi altındaydı ve aslında hiçbir şey yemiyordu" dedi.
Otelde birlikte zaman geçirdiklerini söyleyen Braian Nahuel Paiz, İngiliz şarkıcıyı en son gördüğünde yaşananlara dair detayları şöyle anlattı: Liam'a en iyi arkadaşlarımdan birinin onun hayranı olduğunu ve onunla tanışmak istediğini söyledim. "Olur" dedi ve ben gittikten sonra yaşadığım yerin önünde belirdi. Binanın yarısına kadar girmeyi başardı ve oteline geri dönmemizi istedi. Ama ben ona yapamayacağımı çünkü işe gitmem gerektiğini söyledim. Bu, onu son görüşümdü. Taksiye bindi ve gitti.
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Geçtiğimiz günlerde Brezilyalı yetkililer, Liam Payne'in ölümüyle ilgili 3 kişinin suçlandığını, yanında bulunan bir kişinin, ölüme sebep olacak şekilde birini terk etmek ve uyuşturucu teminiyle itham edildiğini bildirmişti. Ayrıca bir otel çalışanı ve bir başka kişi de yine uyuşturucu teminiyle suçlanmıştı.
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LIAM PAYNE'İN ÖLÜMÜ NASIL GERÇEKLEŞMİŞTİ?
Dağılan İngiliz müzik grubu One Direction'ın kariyerine solo şarkıcı olarak devam eden üyesi Liam Payne, grubun bir başka üyesi Niall Horan'ın konserine katılmak için gittiği ve daha sonra tatil yaptığı Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te hayatını kaybettiğinde 31 yaşındaydı.
Kaldığı otelin üçüncü katından düştüğü öğrenilen Liam Payne'in otopsi raporunda, düşmeden önce 'yarı veya tam baygın halde olduğu' ve trajik olayada 25 yara aldığı belirtilmişti.
Raporda ayrıca, Liam Payne'in olayının 'şüpheli ölüm' olarak araştırıldığı, ancak işaretlerin düşme sırasında müzisyenin yalnız olduğu ve bir tür madde etkisi altında olduğunu gösterdiği ifade edilmişti.
Toksikoloji raporunda da şarkıcının kanında kokain tespit edildiği belirtilmişti.
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Soruşturmayı yürütenler, Liam Payne'in otel odasında kırık nesneler ve mobilyalar arasında narkotik maddeler ile alkolün saçılmış olduğunu tespit etmişlerdi. Bu durum, savcılığın Payne'in düştüğü sırada madde bağımlılığının neden olduğu bir kriz yaşadığını tahmin etmesine yol açmıştı.
Payne'in ölümünden kısa bir süre önce otel müdürünün 911 acil yardım hattını arayarak, agresif davranan, uyuşturucu ve alkolün etkisi altında olan bir misafiri ihbar ettiği öğrenilmişti.
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