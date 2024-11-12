"BANA GELDİĞİNDE ZATEN UYUŞTURUCU ETKİSİNDEYDİ"

"Liam'ın benimle ilk teması iş yerimde oldu. O gecenin ilerleyen saatlerinde görüştük. Her şey normaldi. Kaybolduğum için otel odasından beni almaya geldi” diye konuşan Braian Nahuel Paiz; "İnsanların onun uyuşturucu kullandığını söylediğini duydum ama gerçek şu ki çalıştığım restorana geldiğinde zaten uyuşturucunun etkisi altındaydı ve aslında hiçbir şey yemiyordu" dedi.

Otelde birlikte zaman geçirdiklerini söyleyen Braian Nahuel Paiz, İngiliz şarkıcıyı en son gördüğünde yaşananlara dair detayları şöyle anlattı: Liam'a en iyi arkadaşlarımdan birinin onun hayranı olduğunu ve onunla tanışmak istediğini söyledim. "Olur" dedi ve ben gittikten sonra yaşadığım yerin önünde belirdi. Binanın yarısına kadar girmeyi başardı ve oteline geri dönmemizi istedi. Ama ben ona yapamayacağımı çünkü işe gitmem gerektiğini söyledim. Bu, onu son görüşümdü. Taksiye bindi ve gitti.