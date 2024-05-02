REKLAM advertisement1

Avcılar'da, balkonu çöken 36 dairenin bulunduğu 6 katlı bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Ambarlı Mahallesi Birtan Sokaktaki binanın en üst katındaki dairenin balkonu henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, binanın 37 yıllık olduğu ve daha önce "orta hasarlı raporu" verildiği belirlendi, ardından 36 dairenin olduğu bina tahliye edildi.

Bina sakinlerinden gidecek yeri olmayanların ekipler tarafından otellere yerleştirileceği bildirildi.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.