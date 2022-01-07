Balkan geleneği olarak bilinen Koleda etkinliği, Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde yarın akşam kutlanacak.
AA'nın haberine göre Büyükmandıra Belediyesi ve Atatürk İlkokulu ile Cumhuriyet Ortaokulu okul aile birliklerince organize edilen etkinlikte gençler maskeler takacak, yüzlerini boyayıp, çarşaflara sarınarak birbirlerini korkutacak.
Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, etkinlik için titiz bir çalışma yapıldığını, Balkan geleneklerine sahip çıkmak için düzenleyecekleri organizasyona 10 bin kişinin katılmasını beklediklerini söyledi.
Etkinliğin eğlenceli geçeceğine inandığını bildiren Çölgeçen, herkesi beldeye davet etti.
Bu tür geleneklerin önemli olduğunun altını çizen Çölgeçen, şunları dile getirdi:
"Bir Balkan geleneği olan Koleda, kışın en soğuk gecelerinde kutlanıyor. Koleda gecesinde aile bireyleri, konu komşu toplanıp, ailenin ileri gelenleri, büyükleri, kötü ve karamsar düşünceleri temsil eden kıyafetler giyerek hikayeler anlatırlar. Bu hikayeler anlatılırken bazı karamsarlık ve kötü düşünce sembolü olan kıyafetler de giyilir, giyilen bu kıyafetler tamamen karamsarlığı ve kötülüğü sembol eder."
KOLEDA ETKİNLİĞİNDE NELER YAPILIYOR?
Koleda etkinliğinde her evde mutlaka kabak pişiriliyor.
Aile halkı, komşular ve akrabaların katıldığı gecede çarşaflara sarınan gençler, komşularını sesler çıkararak korkutuyor.
Daha sonra yakılan ateşin etrafında toplanan vatandaşlar, konser eşliğinde eğleniyor. Katılımcılara kabak tatlıları ikram ediliyor.
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