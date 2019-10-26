26 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Jumrus Thiachot isimli balıkçı, bu yılın başlarında Tayland'ın güneyindeki Koh Samui sahilinde yürürken büyük bir taş parçası gördü.
Yaklaşık 6 kilo ağırlığındaki taşın değerli olduğunun farkında olmayan 55 yaşındaki balıkçı, kayayı evine götürdü
Daily Mail'in haberine göre başına talih kuşunun konduğunu bilmeyen Thiachot günde 25 dolar kazandığı işine devam etti.
Kayanın "ambergris" adı verilen İspermeçet balinası kusmuğu olduğundan şüphelenen Taylandlı balıkçı komlusundan yardım istedi ancak sonuç bulamadı. Daha sonra yerel yönetimdeki yetkililere sesini duyuran Thiachot'un tahminleri doğru çıktı.
İnceleme sonucunda 6 kilo ağırlığındaki cismin 320 bin dolar değerinde balina kusmuğu olduğu belirlendi.
Maddi durumu kötü olan balıkçı yetkililerle temasa geçmeden önce yaklaşık bir yıl beklediğini ifade ederek, "Çevremdekiler taşın değerini kanıtlamak için parça almak istediler ancak daha sonra testlerden bir sonuç çıkmadığını söylediler" dedi.
"Gerçeği bilmem gerekiyordu, bu yüzden yetkililerle iletişim kurdum. Artık bu taşın balina kusmuğu olduğunu biliyorum" diyen balıkçı taşı satacağını söyledi.
PARFÜM ENDÜSTRİSİNDE ARANIYOR
Balina kusmuğu, ispermeçet balinasının (sperm balinası) yediği yiyeceklerin artıklarını ağızlarından çıkarmasıyla oluşuyor. Bu bol yağlı ve kolesterol içerikli kusmuğa ambergris deniyor. Ambergrisin altın kadar değerli olmasının sebebi parfüm endüstrisinde aranan bir bileşen olması. Çünkü kusmuğun içerisinde parfümün kalıcılığını artıran ambrein adlı bir madde bulunuyor.
Çok eski çağlardan itibaren çeşitli parfüm ve koku yapımında kullanılan bu değerli taşa 'yüzen altın' da deniyor. Balina kusmuğunun başlangıçta hoş olmayan keskin bir kokusu olduğu biliniyor ancak kuruduktan sonra kusmuğun kokusu daha hoş hale geliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!