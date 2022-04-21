Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Giray Bulak ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır. Kulübümüze bugüne kadarki hizmetleri için Giray Bulak ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Balıkesirspor'un, 24 Nisan Pazar günü sahasında oynayacağı MKE Ankaragücü karşılaşmasına altyapı genel koordinatörü Alaettin Hikmet Işık yönetiminde çıkması bekleniyor.