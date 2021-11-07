Balıkesirspor: 1 - Adanaspor: 2

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Çağdaş Altay, Mehmet Şahan Yılmaz, Erkan Akbulut

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Sedat Dursun, Doğa İşeri (Dk. Cemal Kızılateş), Abdulkadir Özgen (Dk. 46 Anıl Taşdemir), Bezjak, Nwanko, Bilallı, Batuhan İşçiler, İbrahim Halil Çolak, Cumali Bişi

Adanaspor: Karacic, Muhammed Ömer Çakı (Dk. İsmail Erdoğan), Celil Yüksel, Benasser (Dk. 73 Tetteh), Ozegovic (Dk 84 Cem Özdemir), Donkor, Samed Ali Kaya (Dk. 84 Ahmethan Köse) , Bruns, Evren Korkmaz, Uğurcan Yazğılı, Fıratcan Üzüm (Dk. 73 Rüştü Hanlı)

Gol: Dk. 38 Celil Yüksel, Dk. 61 Samed Ali Kaya (Adanaspor), Dk. 84 Bezjak (Balıkesirspor)

Sarı Kart: Dk. 30 Celil Yüksel, Dk. 41 Fıratcan Üzün, (Adanaspor), Dk. 36 Bezjak, Dk. 77 Cumali Bişi, 90+5 Erdem Gökçe (Balıkesirspor)

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Adanaspor, deplasmanda Balıkesirspor'u 2-1 yendi.