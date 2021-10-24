Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Burak Pakkan, Ferdi Karadoruk, Mert Bulut

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Batuhan İşçiler, Sedat Dursun, Nwanko, Bezjak, Muhammed Ali Doğan (Dk. 62 Anıl Taşdemir), Oğuz Han Aynaoğlu, Cedric (Dk. 81 Hüseyin Karabey), İbrahim Halil Çolak (Dk. 62 Erdem Gökçe), Cumali Bişi, Abdulkadir Özgen (Dk. 81 Kethevoama)

Bursaspor: Erhan Erentürk, Onur Atasayar, Namık Alaskarov (Dk. 88 Eren Güler), Matavz (Dk. 63 Batuhan Kör), Kerem Şen (Dk. 81 Aykut Aygün), Mert Yılmaz, Capan, Zalazar, Burak Altıparmak (Dk. 88 Hasan Ayaroğlu), Bruno, İsmail Yüksek (Dk. 81 Emirhan Aydoğan)

Goller: Dk. 29 Namık Alaskarov, Dk. 80 Batuhan Kör (Bursaspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+4 Cumali Bişi (Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Dk. 67 Oğuz Han Aynaoğlu (Balıkesirspor), Dk. 82 İsmail Yüksek, Dk. 89 Eren Güler (Bursaspor)