Balıkesir ormanları komandolara emanet

Yaz aylarında yangın tehlikesi bulunan orman alanlarında Balıkesir genelinde tüm tedbirler alındı. Mayıs ayının başında toplanan Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonu ayrıntılı olarak aldığı kararlarla yangınlara karşı alınacak önlemleri belirledi.
Orman Bölge Müdürlüğü bütün personeli ve araçlarıyla yangına karşı hazırlıklarını tamamladı. Balıkesir’de ilgili bütün kurumların orman yangınlarına karşı geniş bir işbirliği içinde hazırlıklarını tamamladığını belirten Vali Şıldak; bu yaz sezonunda İlde konuşlu bulunan iki yangın söndürme helikopterine ilave olarak iki adet yangın söndürme uçağının da Edremit’te hazır durumda bekletildiğini ifade etti. Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, su ikmal aracı, ilk müdahale aracı, iş makinesi, treyler ve gerekli bütün ekipmanın görev yerlerinde aktif halde bulunduğunu söyleyen Şıldak, hizmet alımı yapılanlarla birlikte sahada bin 283 yangın söndürme personelinin görev yaptığını, ayrıca bin 496 yangın gönüllüsü vatandaşımızın da eğitim aldığını dile getirdi.
Konuyla ilgili bir yazılı açıklama yapan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir’in geniş orman alanlarına sahip olduğunu, vatandaşlarımızın da ormanların korunması ve yangınla mücadele konusunda duyarlı olduklarını belirtti. Ancak son günlerde özellikle tarım arazilerinde yangın olaylarının sıklıkla yaşandığına dikkat çeken Vali Şıldak “Bazı tarlalarda çiftçilerimiz ekinlerini biçtikten sonra kalan anızı yakıyor. Bazen de tarla ve bahçelerde temizlik yapmak amacıyla ateş yakılıyor. Bu tür davranışlar maalesef hava sıcaklığının yüksek olduğu bugünlerde son derece riskli. Tarladaki yangın, tarım arazilerinin ve ormanlık alanların yanmasına sebep olabiliyor. Bütün vatandaşlarımızdan, yasak olan ve suç teşkil eden bu tür hareketlerden uzak durmalarını bekliyoruz. Bu konularda duyurular yapıyor, denetimler gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra, kritik noktalarda, ormanlık alanlarımızın çevresinde denetimlerimizi arttırmış durumdayız. Orman işletmeleri, milli parklar, tarım müdürlükleri, jandarma ve polis olarak kolluk birimleri yoğun bir denetim çalışması yürütüyor” dedi.
Geçen yaz döneminde olduğu gibi bu yıl da jandarma komando birlikleri Körfez Bölgesindeki Kazdağları ve Madra Dağlarının ormanlık alanlarda denetim gerçekleştiriyor. Edremit, Havran ve Burhaniye İlçelerinde görevlendirilen komandolar ormanların çevresinde ve içinde çalışmalarını sürdürüyor.
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