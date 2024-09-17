Hastaneye gittiğinde yaşamadığını öğrendi!
Balıkesir'de, merdivenden düşerek yaralanan ve hastaneye giden 23 yaşındaki Fetiye Balgün, kayıt yaptırmak isteyince hayatının şokunu yaşadı. Kayıt memuru, genç kadına kendisinin kayıtlarda ölü olduğunu söyledi
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, temmuz ayında bebeğini doğum sırasında kaybeden 23 yaşındaki Fetiye Balgün evinde merdivenden düşerek yaralandı. Eşi tarafından Edremit Devlet Hastanesi Acil Servisine giden Balgün tedavi olmak için kayıt yaptırmak isteyince hayatının şokunu yaşadı.
HASTANE KAYITLARINDA ÖLÜ ÇIKTI
İHA'da yer alan habere göre kayıt memuru, tedaviye gelen Fethiye Balgün'ün hastane kayıtlarında ölü olarak göründüğünü söyledi.
"ÇOCUĞUMA ÖLÜM BELGESİ VERMELERİ GEREKİYORDU"
Yaşadıklarını anlatan Fetiye Balgün, “Ben merdivenlerden düştüm, burnumu çarptım, burnum şişti. Hatta morardı görüyorsunuz. Ondan sonra hastaneye gittiğimde, tedavi olmak için kimliğimi uzatıyorum, bana TC numaramı girip 'Siz ölüsünüz. Sizin hakkında işlem yapılamaz' diyorlar. Buna eşim de şahit. Bir buçuk, iki ay önce çocuğumu kaybettim. Ama çocuğuma ölüm belgesi verilmesi gerekirken; beni ölü olarak gösteriyorlar” dedi.
"ÖLÜ HAKKINDA İŞLEM YAPILAMAMAKTADIR"
Genç kadının eşi Görkem Balgün yaşadıklarını şöyle anlattı: “Ben işten çıktım. Eşimin aramasıyla, motorumla direkt eve gittim. Baktım her yer kan içinde. Eşimi hastaneye götürdüm. Hastaneye girdiğimde kimliğini uzattığımda; 'Ölü hakkında işlem yapamamaktadır' denildi. Bir buçuk saat orada bekletip bizi geri yolladılar” dedi.
ŞİKAYET ÜZERİNE YANLIŞLIK DÜZELTİLDİ
Balıkesir'de bir hastanede bebeğini kaybeden Balgün çiftinin çocuklarının yerine Fetiye Balgün'ün ölü olarak kayıtları geçmesi sonucu yaşanan karışıklık çiftin şikayeti üzerine düzeltildi.