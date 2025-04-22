Balıkesir'in Karesi ilçesinde yaşanan olayı herkesi şok etti. Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Ayten M. (75), komşuları tarafından haftalardır görülmeyince yetkililere bilgi verildi. Harekete geçen emniyet ekipleri, olay yerine intikal etti.

REKLAM advertisement1

"ANNEM İÇERİDE UYUYOR" DEDİ Kapıyı açarak eve giren polisler, beyaz bir köpek ile kadının oğlu olduğu iddia edilen Ş.M. ile karşılaştı. Kapıyı kimseye açmayan Ş.M.'ye, 'Annen nerede' diye soru soran polisler, 'içeride uyuyor' cevabı aldı.

OĞLU GÖZALTINA ALINDI Yaşlı kadını kontrol eden ekipler, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Sorulara mantıklı cevaplar veremediği öğrenilen Ş.M., önce evden çıkartıldı; ardından gözaltına alındı. Bu sırada evde bulunan köpeğin ise Ş.M.'nin yanından ayrılmadığı ve sürekli olarak çevresine havladığı görüldü.

KADININ ÖLÜMÜ "ŞÜPHELİ" BULUNDU Olay yerine gelen doktorun ilk incelemesi sonucunda yaşlı kadının üzerinde herhangi bir darp ya da kesici alet yaralanmasına rastlanmadığı ifade edilirken, Ayten M.'nin ölüm olayı ile ilgili olarak şüpheli ölüm kararı verildi. Cumhuriyet savcısı olayla ilgili bilgilendirilirken, cenaze Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

'ÇÖP EV' BOŞALTILDI Olayın ardından Olay Yeri İnceleme ekipleri eve girerek araştırmada bulundu. Ayrıca, "çöp eve" dönüşmüş olduğu görülen ev, detaylı bir temizlik işlemi için belediye ekipleri tarafından boşaltıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.