Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen bir grup sığınmacı, lastik botla denize açıldı. Yunan sahil güvenlik unsurlarınca tespit edilen sığınmacılar, Türk kara sularına itildi.

AA'nın haberine göre, sığınmacıların Çıplak Ada açıklarında olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 31 sığınmacıyı karaya çıkardı.