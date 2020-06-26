Balıkesir'in Edremit ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti.

Mehmet Dalaklı (24),Kadıköy Mahallesi'ndeki mezarlık yakınında, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, Dalaklı'yı yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Mehmet Dalaklı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.