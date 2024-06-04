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        Haberler Gündem Çevre Balıkesir'de ormanlık alanlara giriş yasağı | Son dakika haberleri

        Balıkesir'de ormanlık alanlara giriş yasağı

        Balıkesir Valiliği, il genelindeki ormanlık alanlara giriş ve çıkışların, yangın riski nedeniyle 31 Ekim 2024'e kadar yasaklandığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 00:34 Güncelleme: 04.06.2024 - 00:34
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        Balıkesir'de ormanlık alanlara giriş yasağı
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        Balıkesir genelinde ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojiden alınan son bilgiler çerçevesinde hava sıcaklıklarının yükseleceği, rüzgarın kuvvetli etki göstereceği ve bu durumun orman yangını riskini artıracağı belirtildi.

        AA'nın haberine göre; bu kapsamda yapılan değerlendirmelerle Balıkesir genelinde tüm orman alanlarına giriş ve çıkışların 31 Ekim 2024'e kadar yasaklandığı kaydedildi.

        Öte yandan valiliğin sosyal medya hesaplarından ateşli ve ateşsiz piknik yapılabilecek alanların bilgisi de paylaşıldı.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #haberler
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