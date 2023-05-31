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Balıkesir'de iki aile arasındaki kavgada 7 kişi pompalı tüfekle yaralandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde çıkan kavgada pompalı tüfeklerle ateş açılması sonucu yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Giriş: 31.05.2023 - 18:38 | Güncelleme: ABONE OL
Balıkesir'de iki aile arasındaki kavgada 7 kişi pompalı tüfekle yaralandı
AA

İddiaya göre, Çınarlı Mahallesi'nde yaşayan ve aralarında husumet olan iki aile arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine her iki taraf da birbirlerine pompalı tüfeklerle ateş etti.

Bunun sonucunda, Ozan A. (26), Ahmet D. (36), Ali V. (41), Necati V. (38), Kerem Mert Ö. (31) Kamil V. (37) ve Sezer A. (27) çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralılardan Ozan A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kavganın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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