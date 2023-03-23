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Balıkesir'de göçmen kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, düzensiz göçmenlerin yurt dışına kaçışına aracılık ettikleri iddiasıyla 6 zanlı gözaltına alındı

Giriş: 23.03.2023 - 18:08 | Güncelleme: ABONE OL
Balıkesir'de göçmen kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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AA

İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalarda, bazı kişilerin örgütlü olarak yabancı uyruklu kişileri Yunanistan'a yasa dışı yollardan kaçırmak suretiyle haksız kazanç temin ettikleri belirlendi.

Şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 7'si çocuk, 4'ü kadın 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyonda ayrıca tekne motoru, şişme bot, el pompası ve 25 litre benzin ele geçirildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca, düzensiz göçmenlerle ilgili yasal işlem yapıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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