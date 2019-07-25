İHA'nın haberine göre; Balıkesir'deki bir alışveriş merkezi Ece Seçkin’in konserinde binlerce Balıkesirliye ev sahipliği yaptı. Ece Seçkin, sevilen şarkılarını hayranları için söyledi.

Düzenlediği birbirinden eğlenceli etkinliklerle Balıkesirlilerin sosyal hayatına renk katan bir alışveriş merkezi, Türk popunun son dönemdeki başarılı ismi Ece Seçkin’i konuk etti.

Düzenlenen konser renkli anlara sahne olurken, binlerce hayranları Ece Seçkin’in şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Konser öncesinde ve sonrasında sergilenen renkli DJ performansları da, geceye eğlence kattı.