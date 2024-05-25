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        Haberler Gündem Balıkesir'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Balıkesir'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Havran ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 18:15 Güncelleme: 25.05.2024 - 18:15
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        Balıkesir'de kaza: 3 yaralı
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        E.T. idaresindeki otomobil, Balıkesir-Havran kara yolunda şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki S.T. ve T.T. yaralandı.

        Araçta sıkışan yaralılardan S.T. ve T.T, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarıldı.

        Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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        #Balıkesir
        #haberler
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