Balıkesir'de bu gece saatlerinde yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar Kandilli ve AFAD'dan gelen son deprem verilerini takip etmeye başladılar. Türkiye'de en son nerede deprem oldu?, Bugün deprem mi oldu? Son depremler gibi soru başlıkları neredeyse her gün araştırılmakta. İşte 26 Aralık 2019 tarihinde meydana gelen son depremlerin listesi. Deprem verileri AFAD ve Kandilli tarafından yayınlanan verilerdir.

AFAD SON DEPREMLER 26 ARALIK

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 26 ARALIK EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.12.26 07:21:02 34.9600 24.1703 11.3 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2019.12.26 07:05:16 39.4733 27.9295 8.8 -.- 1.6 -.- SELIMIYE-(BALIKESIR) İlksel 2019.12.26 06:59:17 39.4458 27.8832 9.4 -.- 1.7 -.- KUSKAYA-(BALIKESIR) İlksel 2019.12.26 06:26:01 37.9623 42.9140 5.0 -.- 1.6 -.- KORULU-CATAK (VAN) İlksel 2019.12.26 06:18:46 39.4375 27.9250 9.3 -.- 2.6 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR) İlksel 2019.12.26 06:09:40 39.4418 27.8942 11.1 -.- 1.7 -.- KUSKAYA-(BALIKESIR) İlksel 2019.12.26 06:03:42 39.4130 27.9120 8.3 -.- 1.4 -.- AYVACIK-(BALIKESIR) İlksel 2019.12.26 05:55:34 39.4447 27.9005 6.9 -.- 3.5 3.2 BAYAT-(BALIKESIR) İlksel 2019.12.26 05:00:52 39.4457 27.8807 9.2 -.- 2.2 -.- BEREKETLI-(BALIKESIR) İlksel 2019.12.26 04:55:27 39.4483 27.9155 6.8 -.- 3.8 3.5 BAYAT-(BALIKESIR) İlksel 2019.12.26 04:32:58 38.4017 30.8540 3.0 -.- 1.5 -.- ARMUTLU-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel 2019.12.26 04:26:15 36.4243 28.6758 11.7 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel 2019.12.26 04:20:08 40.1990 24.6705 9.9 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.12.26 04:17:09 39.5528 25.9697 6.3 -.- 2.1 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2019.12.26 03:13:13 38.2638 42.8502 5.4 -.- 1.8 -.- YANIKCAY-GEVAS (VAN) İlksel 2019.12.26 02:39:38 38.4095 44.4948 1.6 -.- 2.1 -.- KASKOL-BASKALE (VAN) İlksel 2019.12.26 02:11:52 37.9702 42.9643 5.3 -.- 1.4 -.- KORULU-CATAK (VAN) İlksel 2019.12.26 02:10:35 40.8758 28.1565 3.2 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.12.26 00:59:55 38.8440 25.9223 5.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.12.26 00:58:08 36.4730 28.6763 5.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel