AA

Olayda, tesiste çalışan Faruk Çelik, henüz bilinmeyen bir nedenle arıtma havuzuna düştü. Arkadaşının su dolu havuza düştüğünü gören Üzeyir Uğur yardım etmek istedi. Ancak Uğur da dengesini kaybederek havuza düştü.

AA'nın haberine göre, durumu fark eden fabrikanın diğer çalışanları, Çelik ve Uğur'u havuzdan çıkardı. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince Çelik'in yaşamını yitirdiğini belirlendi. Ağır yaralanan Üzeyir Uğur ise Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.