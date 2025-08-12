Balıkesir'de 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 879 artçı sarsıntı kaydedildi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 879 artçı sarsıntı meydana geldiği bildirildi
AFAD'dan yapılan açıklamada 10 Ağustos 19.53'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 879 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.
Kayıtlara göre 17 sarsıntı 4 ila 5, 120 sarsıntı ise 3 ila 4 büyüklük aralığında gerçekleşti.
