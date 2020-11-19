Balıkçıların ağına takıldı... Ağırlığı 300 kilogram!

DHA

Marmaris ilçesinin 70 kilometre kırsalında bulunan Bozburun ile Selimiye mahalle sınırları açıklarında Bodrumlu balıkçılar ağ attı.

DHA'nın haberine göre balıkçılar, şafak vakti 50 metre derinliğe attıkları ağlarını çekmeye başladı. Ağın ağır olduğunu fark eden balıkçılar deniz ürünlerinin çok olduğunu sevinerek ağı çekmeye başladı.

Uzun süren uğraşlar sonucunda ağlarında deniz ürünleri bekleyen balıkçılar çıkan heykeli görünce şaşkınlık yaşadı. Heykeli teknelerine alan balıkçılar durumu telsizle Sahil Güvenlik Marmaris İlçe Komutanlığı ekiplerine bilgi verdi.

300 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA KADIN BRONZ HEYKEL

Devriye gezen Sahil Güvenlik hücum bot ekipleri balıkçı teknesinin bulunduğu Selimiye Mahallesi açıklarına geldi. Tekneye inen ekipler heykelde inceleme yaptıktan sonra balıkçılara eşlik ederek Bozburun Mahallesi iskelesine geldi.

Marmaris Müze Müdürlüğü´nden gelen ekipler vinçle bir araca konulan bronz heykelin yaklaşık 2 metre boyunda, 300 kilogram ağırlığında olduğunu belirledi. Hangi döneme ait olduğu tespit edilemeyen heykel Marmaris Müze Müdürlüğü´ne götürülerek muhafaza altına alındı.

Marmaris Müze Müdürlüğü yetkilileri, incelemelerin ardından açıklama yapılacağını bildirdi.