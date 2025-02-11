Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Balıkçılara müsilaj engeli | Son dakika haberleri

        Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi'nde balıkçılara müsilaj engeli

        Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) Çanakkale-Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber, Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi'nde balık avcılığının müsilaj nedeniyle yapılamadığını belirterek, "Şu an avcılığımız tamamen kapandı" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 12:54 Güncelleme: 11.02.2025 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkçılara müsilaj engeli
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) Çanakkale-Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber, Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi'nde balık avcılığının müsilaj nedeniyle yapılamadığını belirtip, "Şu an avcılığımız tamamen kapandı" dedi.

        Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi'nde 2020 yılında görülen müsilaj, bu yıl da görülmeye başlandı. Müsilaj boğazın bazı noktalarında az miktarda görülürken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla etkisini artırdı.

        Balıkçıların seyir yapmakta zorlandığını söyleyen DEM-BİR Çanakkale-Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber, Marmara Denizi'nde balık avcılığının müsilaj nedeniyle yapılamadığını belirtti.

        REKLAM

        Müsilajın ciddi oranda artmaya devam ettiğini söyleyen Karabiber, "Çanakkale Boğazı'nda müsilaj şu anda yoğun bir şekilde görünüyor. Marmara Denizi'nden akıntılarla, fırtınayla Kuzey Ege'ye akan müsilaj Gökçeada, Saros Körfezi'ne doğru yöneldi, oraları da kapattı. Şu anda yalnızca Bozcaada, Küçükkuyu bölgelerinde müsilaj yok. Bu durum nedeniyle bütün balıkçı tekneleri aynı noktaya yöneliyor. Balıkların üzerine çok büyük bir av baskısı oldu. 1 haftadan beri sert bir fırtına etkili oluyor. Bu fırtınaların biraz da olsa müsilajı bastıracağını umuyoruz" dedi.

        Balıkçıların yaşadığı zorluklar hakkında konuşan Karabiber, "Tekirdağ Hoşköy'den bir balıkçı arkadaşımız bir video attı. Müsilaj deniz dibinde çamur şeklinde. Balıkçı arkadaşımız ağını kaldıramamış. O bölgeye gırgır teknesiyle bir ağ atmam demek, ağımı tamamen denizde bırakmam demek. Müsilaj hızla artıyor. Marmara Denizi'nde müsilajla ilgili acil eylem planı oluşturulmuştu. O plana uyulmazsa, kirlilik önlenmezse Marmara Denizi ölecek. Müsilajın her yıl böyle olduğunu düşünün, Marmara Denizi biter. Şu an o hale geliyoruz. Balıkçılar şu anda denize açılmakta zorlanıyor. Motorlarımız su soğutmalıdır. Müsilaj bu makinelerinin soğutma sisteminin filtrelerini tıkama noktasına geldi. Avcılığı bırakın artık seyir yapmayı bile güçleştiriyor" diye konuştu.

        Karabiber, "Marmara Denizi'nde şu anda çalışan hiç balıkçı yok. Hepsi Karadeniz veya Ege'ye geldi. Marmara'dan çıkan müsilaj, Ege'de de bir bölgeyi kapattı. Herkes bir noktaya yığıldı. Bu da iyi bir sonuç doğurmuyor. Cihazlarımız, sonarlarımız müsilajın yoğun olduğu bölgeyi gösteriyor. Çanakkale Boğazı'nda birkaç noktada balık bulduk ama müsilaj yoğunluğu nedeniyle ağ atamadık. Ağ patlıyor, kayboluyor. Normalde 1 saatte toplanan ağı toplaması 6-7 saati buluyor. Bu zaman zarfında akıntıyla tekne karaya vurabiliyor, gemi hattına çıkabiliyor. Çok büyük risk yaratıyor. Şu an avcılığımız tamamen kapandı" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #Çanakkale Haberleri
        #müsilaj
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil!
        İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        CHP'de 3'lü görüşme! Mansur Yavaş: Her halükarda adayım
        CHP'de 3'lü görüşme! Mansur Yavaş: Her halükarda adayım
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        Altın zirve tazeledi
        Altın zirve tazeledi
        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler
        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        3 çocuk babası öldürülmüştü! Kanlı pusu kamerada!
        3 çocuk babası öldürülmüştü! Kanlı pusu kamerada!
        Musk'ın OpenAI teklifine, Altman'dan Twitter yanıtı
        Musk'ın OpenAI teklifine, Altman'dan Twitter yanıtı
        Baba kanlar içinde 13 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu!
        Baba kanlar içinde 13 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu!
        14 Şubat öncesi 'eskiler'den kurtuldular
        14 Şubat öncesi 'eskiler'den kurtuldular
        Düğün konvoyunda havaya ateş açarken düştü!
        Düğün konvoyunda havaya ateş açarken düştü!
        "Vinicius Junior'a benziyor"
        "Vinicius Junior'a benziyor"
        F.Bahçe'den son gün sürprizi!
        F.Bahçe'den son gün sürprizi!
        Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
        Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
        Kar küreme aracı TIR'a çarptı! Köprüden uçtular!
        Kar küreme aracı TIR'a çarptı! Köprüden uçtular!
        İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması
        İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        Tanışma sürecini anlattı
        Tanışma sürecini anlattı
        ABD'de plastik pipet dönemi
        ABD'de plastik pipet dönemi
        Habertürk Anasayfa