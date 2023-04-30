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Balık ve kuşlara ekmek atmaya giderken araç çarpan kadın öldü

Trabzon'da, balık ve kuşlara bayat ekmek atmaya giden Aynur Abanoz'a, yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari araç çarptı. Aracın dereye uçtuğu kazada Abanoz hayatını kaybetti

Giriş: 30.04.2023 - 16:37 | Güncelleme: ABONE OL
Balık ve kuşlara ekmek atmaya giderken hayatını kaybetti - Günün öne çıkan haberleri
DHA

Trabzon'da, balık ve kuşlara ekmek atmaya giden Aynur Abanoz'a (44), araç çarpmasıyla yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde Vakfıkebir-Tonya kara yolunda meydana geldi. Murat B.'nin kullandığı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan evli ve 2 çocuk annesi Aynur Abanoz'a çarparak dereye yuvarlandı.

Kazada Abanoz hayatını kaybetti, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Sürücü Murat B., tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Öte yandan, olay yerine yakın bir fırında çalışan Aynur Abanoz'un, balık ve kuşlara bayat ekmek atmak için yola çıktığı, kazanın bu sırada yaşandığı öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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