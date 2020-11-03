Bol faydalı balığı farklı lezzetlerde hazırlayabilirsiniz. Yapılışı çok kolay olan, balık şnitzel ile çocuklarınıza da balığı sevdirebilirsiniz. 30 dakikadan daha kısa bir sürede hazırlayabileceğiniz bu balık tarifi, sofralarınızın ve çocuklarınızın vazgeçilmezi olabilir. Balık ürünlerini seven okurlarımızın bu enfes tarifi mutlaka deneyeceğine eminiz.

BALIK ŞNİTZEL MALZEMELER

4 adet balık fileto

2 adet yumurta

1 çay bardağı kadar un

1,5 çay bardağı kadar galeta unu

Tuz

Karabiber

Kırmızı toz biber

KIZARTMAK İÇİN;

Sıvı yağ

BALIK ŞNİTZEL YAPILIŞI

Balık şnitzellerimizi hazırlamak için, yumurtamızı bir kabın içerisine kırıp, iyice çırpıyoruz.

İçerisine baharatlarımızı ekliyoruz.

Unumuzu ve galeta unumuzu ayrı tabaklar içerisine alıyoruz.

Balık filetolarımızı ilk olarak unumuza, ardından yumurtamıza ve son olarak da galeta unumuza buluyoruz.

Sıvı yağımızı bir tava da kızdırıyoruz.

Hazırladığımız balık şnitzellerimizi kızgın yağımızda önlü arkalı olarak kızartıyoruz.

Kızarttığımız balıklarımızı kağıt havlu üzerine alıyoruz ve yağını bırakınca servise sunuyoruz.

Mis gibi ev yapımı balık şnitzellerimiz hazır. Afiyet olsun.