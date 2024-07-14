Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Balık ölümleri hakkında inceleme | Son dakika haberleri

        Balık ölümleri hakkında inceleme

        Sakarya'da çok sayıda ölü balık gören vatandaşlar harekete geçti, yetkililer inceleme başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 01:09 Güncelleme: 14.07.2024 - 01:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balık ölümleri hakkında inceleme
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinden geçen Melen Çayı'nda toplu balık ölümleri üzerine inceleme başlatıldı.

        Çayın geçtiği Aydoğan Mahallesi mevkisinde suyun üstünde çok sayıda ölü balık gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

        Bunun üzerine harekete geçen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaptı.

        Ölü balıklardan ve sudan numune alan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

        Aydoğan Mahallesi Muhtarı Halim Yavuz, AA muhabirine, bölgede ilk defa böyle bir olayla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "İnşallah doğal bir süreçtir. Aksi halde binlerce balık ve yavru büyük tehlike altında." dedi.

        REKLAM

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anne öldü, bebek kayboldu
        Anne öldü, bebek kayboldu
        Kağıt fabrikasındaki yangın saatlerdir söndürülemedi
        Kağıt fabrikasındaki yangın saatlerdir söndürülemedi
        'Mide balonu' operasyonunda öldü! 1 kişi tutuklandı
        'Mide balonu' operasyonunda öldü! 1 kişi tutuklandı
        Suya basıp akıma kapılmışlardı! Sıcak gelişme!
        Suya basıp akıma kapılmışlardı! Sıcak gelişme!
        On binlerce İsrailliden protesto
        On binlerce İsrailliden protesto
        İntikam için 5 atı zehirledi bir eşeği kesti
        İntikam için 5 atı zehirledi bir eşeği kesti
        Acı içinde acı!
        Acı içinde acı!
        Hindistan'da yıldırım faciası
        Hindistan'da yıldırım faciası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        En sıcak Temmuz
        En sıcak Temmuz
        Fenerbahçe'den gollü prova!
        Fenerbahçe'den gollü prova!
        Fenerbahçe, Saint-Maximin'e kavuşuyor
        Fenerbahçe, Saint-Maximin'e kavuşuyor
        Beşiktaş, Immobile'nin maliyetini açıkladı!
        Beşiktaş, Immobile'nin maliyetini açıkladı!
        Yıldızlarla dolu bir törenle evlendiler
        Yıldızlarla dolu bir törenle evlendiler
        Şişli'de kaydedildi... Altı tarihi üstü gecekondu gibi
        Şişli'de kaydedildi... Altı tarihi üstü gecekondu gibi
        Tatilde en mutlu olunan an 43. saat
        Tatilde en mutlu olunan an 43. saat
        Ünlülerden tatil pozları
        Ünlülerden tatil pozları
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        Denizler ve okyanuslar neden tuzludur?
        Denizler ve okyanuslar neden tuzludur?
        Gözler sağ bek ve orta sahada!
        Gözler sağ bek ve orta sahada!
        Habertürk Anasayfa