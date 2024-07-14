Balık ölümleri hakkında inceleme

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Sakarya'nın Kocaali ilçesinden geçen Melen Çayı'nda toplu balık ölümleri üzerine inceleme başlatıldı.

Çayın geçtiği Aydoğan Mahallesi mevkisinde suyun üstünde çok sayıda ölü balık gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Ölü balıklardan ve sudan numune alan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor. Aydoğan Mahallesi Muhtarı Halim Yavuz, AA muhabirine, bölgede ilk defa böyle bir olayla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "İnşallah doğal bir süreçtir. Aksi halde binlerce balık ve yavru büyük tehlike altında." dedi. REKLAM *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.