Balık kartalının av mesaisi
Göç döneminde Türkiye'nin sulak alanlarında görülen balık kartalı, avlanma anıyla dikkati çekti
Türkiye’nin sulak alanlarında nadiren görülen balık kartalı, bu kez avlanma anıyla doğa tutkunlarının ilgisini çekti.
Uluabat Gölü ve Kocaçay Deltası’nda objektiflere takılan yırtıcı kuş, yaklaşık 2 metreyi bulan kanat açıklığı ve güçlü pençeleriyle dikkat çekti.
Uzun süre avını gözleyen balık kartalı, ani bir dalışla suya dalarak balık yakaladı.
Genellikle göller, deltalar ve nehir ağızları gibi balık bakımından zengin alanlarda yaşayan bu tür, avını sudan doğrudan kapma konusundaki ustalığıyla biliniyor.
Ancak yaşam alanlarının daralması nedeniyle Türkiye’de artık yalnızca göç dönemlerinde gözlemlenebiliyor.
Uzmanlar, balık kartalının görülmesinin ekosistem açısından önemli bir gösterge olduğunu belirterek, sulak alanların korunmasının hem bu türlerin göç rotalarını sürdürebilmesi hem de biyolojik çeşitliliğin devamı açısından kritik olduğuna dikkat çekiyor.
