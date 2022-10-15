"BUZLUKLARI PALAMUTLA DOLDURUN!"

Palamut balığında sezon sonuna yavaş yavaş geliniyor. Balıkçılara göre 60 – 70 lira olan palamuttun fiyatı normal. Bir palamut ile iki kişi doyabiliyor. Balıkçılar dondurucuların palamutla doldurulmasını öneriyor. Bir ay kadar daha devam edecek olan palamut sezonu yerini hamsi ve çinekopa bırakacak.