Hakan Erdoğan Productions & Piu Entertainment’tan Boğaz’ın büyüleyici atmosferinde caz dolu bir yolculuk: Balık Ekmek Caz Konserleri başlıyor! 2010’dan bu yana teknede cazın öncüsü olan ekip, İstanbul’un eşsiz manzarasında müzik ve lezzeti buluşturuyor. “Balık Ekmek Caz” konser serisi 29 Ağustos’ta Emin Fındıkoğlu Orkestrası ile açılış yapacak; 5 Eylül’de Önder Focan Quartet ve 12 Eylül’de Peter Sarik Trio konserleriyle devam edecek.

Yaklaşık 25 yıldır “Kahvaltıda Caz”, “Ramazanda Caz” ve “Balık Ekmek Caz” gibi projelerle cazı gündelik hayatın bir parçası haline getiren Hakan Erdoğan Productions, bu kez Piu Entertainment iş birliğiyle “Balık Ekmek Caz”ı 15 yıl aradan sonra yeniden İstanbul Boğazı’na taşıyor.

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Peter Sarik Trio

Şehrin kalabalığından uzak, Boğaz’ın eşsiz manzarası eşliğinde gerçekleşecek etkinliklerde her hafta farklı bir yerli veya yabancı caz sanatçısı sahne alacak. Modern cazdan swing’e, soul esintilerinden doğaçlama performanslara uzanan yaklaşık 3 saatlik bu turda müzikseverler eşsiz bir yolculuğa çıkacak.

Serinin açılışını 29 Ağustos’ta, Türk cazının yaşayan efsanelerinden piyanist ve besteci Emin Fındıkoğlu Orkestrası ile gerçekleştirecek. Ardından 5 Eylül’de, Türkiye’nin önde gelen caz gitaristlerinden Önder Focan Quartet ve dörtlüsü modern caz tınıları ve enerjik performanslarıyla sahne alacak. 12 Eylül’de ise Macar caz sahnesinin önemli isimlerinden piyanist Peter Sarik Trio melodik ve doğaçlamaya dayalı performanslarıyla Boğaz’a konuk olacak.

Gün batımında İstanbul Boğazı'nın ortasında, tekneye özel sahnede gerçekleşecek bu canlı performanslar; “Caz eğlenmek içindir!” mottosuyla, İstanbul’un ruhuna, insanına ve ritmine uygun; özenli ve samimi bir deneyim sunacak. Bebek Vapur İskelesi’nden kalkacak olan teknenin buluşma saati 19.00. Etkinliklerin biletleri Biletinial, Biletix , Bubiler ve Passo’da satışa çıktı.